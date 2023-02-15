По планам властей, в этом году достроят многострадальные школы в Коврове и Покрове, а также корпуса существующих школ в Сновицах, Гусь-Хрустальном и Вязниках.

По планам властей, в этом году достроят многострадальные школы в Коврове и Покрове, а также корпуса существующих школ в Сновицах, Гусь-Хрустальном и Вязниках.Среди этих пяти школ и те, которые только начали строить, и проблемные стройки, и долгострой.Начальная...До конца года должны построить начальную школу на 350 мест в Гусь-Хрустальном. История объекта началась в 2019 году, когда власти Иванова согласились безвозмездно предоставить типовой проект одной из своих школ. Реализовывать проект стали только спустя три года. И уже на первом этапе обнаружили, что подрядчик отстаёт от графика на месяц-полтора: заминки были связаны с подготовительными работами. До конца 2022 года должны были выполнить 13 из 50 запланированных этапов, а по факту на начало декабря были подписаны акты приёмки только первого этапа работ. Трёхэтажный корпус школы № 15 с 17 учебными кабинетами, столовой и спортивным залом, компьютерными классами, спальнями-игровыми для групп продлённого дня должны были построить к 30 июня 2023 года.Опять отсталОчень ждут школу на 1 100 мест в микрорайоне Салтаниха в Коврове. Комплекс из шести блоков с бассейном должны были достроить к декабрю 2022 года. Однако ситуация сложилась так, что первый подрядчик начал сильно отставать от сроков строительства и контракт с ним пришлось расторгнуть. Новый подрядчик вышел на объект в апреле 2022 года и пока, по данным правительства области, работы ведёт по графику.Начальная школа займёт отдельный трёхэтажный корпус. Для группы продлённого дня предусмотрели спальные комнаты и игровые. В школе будут бассейн, читательский зал, кабинеты для индивидуальных занятий, медицинский кабинет, столовая, актовый зал, мастерские и кабинет домоводства, лаборантские.«Добавь, хозяин»К 1 сентября должны сдать и другой объект – в Покрове. На строительство школы на 1 100 мест в 2023 году предусмотрели финансирование, превышающее 1 млрд руб. Хотя в 2022 году, когда строить её только начинали, планировали уложиться в 175 млн, к осени заметили, что строители не успевают за графиком, а подрядчик попросил увеличить аванс. По проекту школа будет состоять из блоков переменной этажности – общеобразовательного корпуса и физкультурно-оздоровительного блока, которые соединят отапливаемым переходом.Стадион рядомДед Мороз, наверное, всё-таки примет в декабре и школу на 500 мест с открытой спор­тив­но-игровой площадкой в Вязниках. Впрочем, её начали строить недавно – осенью 2022 года. Подмосковная компания работает на объекте и в выходные, и в праздничные дни, и в морозы. Здание будет трёхэтажным: на первом этаже школы расположатся учебные классы, большой спортивный зал, малый спортивный зал, обеденный зал, зоны рекреации, гардероб. На втором этаже – учебные классы, актовый зал, школьный музей и зоны рекреации. На третьем – библиотека с читальным залом, книгохранилище, учебные залы и зоны рекреации. На участке между существующей и будущей школой появится спортивно-игровая площадка с зоной для мини-футбола, волейбола, баскетбола, с зоной с уличными тренажёрами, с площадкой для занятий гимнастикой, с уличными турникетами, с беговой дорожкой на 110 метров, с площадкой для прыжков в длину.«И не вторая смена»Замыкает пятёрку претендентов на сдачу в этом году начальная школа на 240 мест в с. Сновицы Суздальского района, на которую выделили больше 200 млн из федерального бюджета. Учебное заведение будет представлять собой единый комплекс, который позволит решить вопрос со второй сменой. Летом 2022 года стройка шла даже с небольшим опережением. Планировали, что после того, как возведут пристройку, капитально отремонтируют и основное здание: в 2023-2024 годах преобразят фасад, заменят окна и оборудование.Мнение экспертаГубернатор Александр Авдеев:– Ставлю задачу поднажать, чтобы открыть школу к следующему 1 сентября. В Коврове около двух тысяч детей учится во вторую смену. Строительство новой школы и капремонт второго корпуса гимназии имени Барсукова на 500 мест уже в 2023 году решат проблему для большинства ковровских учеников. Это важный этап работы по ликвидации второй смены во всей области.