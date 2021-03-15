В ходе судебного разбирательства указанные истцом сведения не нашли своего подтверждения.

В суд с иском к Городской больнице № 4 Владимира о взыскании стимулирующих выплат обратилась сотрудница медучреждения. Она указала, что работала на должности медицинской сестры-анестезиста в отделении реанимации и интенсивной терапии стационара неврологического профиля на 1,25 ставки. Руководство больницы не платило за работу с пациентами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. После жалоб выплаты были произведены за период с апреля по июль 2020 года включительно, после чего руководство больницы посчитало, что пациенты отделения больше не находятся в группе риска, следовательно, выплаты за работу с такими пациентами не предусмотрены. При этом, как указано в иске, в спорный период не было взято ни одного теста на определение диагноза COVID-19. Женщина просила суд взыскать с больницы денежные средства стимулирующего характера за период с июля по сентябрь 2020 года в размере 37192 руб.; взыскать с ответчика компенсацию морального вреда 20000 руб.Представитель ответчика просила оставить иск без удовлетворения в полном объеме.В ходе судебного разбирательства указанные истцом сведения не нашли своего подтверждения. Иск оставлен судом без удовлетворения в полном объеме. Решение в законную силу не вступило.