Тематические онлайн-приёмы граждан. В региональной общественной приёмной «Единой России» продолжают решать проблемы жителей области. На этот раз в центре внимания вопросы сферы ЖКХ. Приёмы

Тематические онлайн-приёмы граждан. В региональной общественной приёмной «Единой России» продолжают решать проблемы жителей области. На этот раз в центре внимания вопросы сферы ЖКХ. Приёмы шли в течении недели. Поступило более двухсот обращений. Отвечали на них депутаты разных уровней, руководители профильных комитетов, директор областного департамента ЖКХ, генеральный директор фонда капитального ремонта и начальник инспекции Государственного жилищного