Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 18 марта 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Порядок предоставления ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 18 марта 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».На вопросы граждан ответит ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения - Курдюков Вадим Владимирович.Время проведения прямой линии с 14:00 до 15:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 45-08-79.