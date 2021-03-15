К платформе подключат региональные и муниципальные органы власти, а также ряд федеральных ведомств.

Во Владимирской области, как и во всех субъектах страны, до конца 2021 года запустится цифровая платформа обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе». К платформе подключат региональные и муниципальные органы власти, а также ряд федеральных ведомств. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам проведения совещания с руководителями цифровой трансформации.- При формировании Координационного центра Правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал ПОС позволяет решить эту задачу, – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.ПОС позволяет организовать работу по четырём направлениям. Во-первых, это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов. Во-вторых, проведение онлайн-опросов по социально значимым для населения темам и общественных обсуждений вопросов местного значения. Также с помощью платформы можно вести страницы органов власти в соцсетях и мессенджерах, проводить мониторинг в социальных сетях на предмет обращений и жалоб жителей.- Важная опция для граждан на цифровой платформе – это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения, - подчеркнул заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.Сейчас в ПОС создано более 16,5 тыс. личных кабинетов органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных субъектов Российской Федерации. Поступило более 340 тыс. сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тыс. опросов граждан.В 2020 году Минпросвещения использовало платформу обратной связи для получения откликов от родителей младшеклассников по организации горячего питания в школах. Кроме того, на едином портале Госуслуг появилась возможность сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом «скорой помощи» в условиях пандемии.