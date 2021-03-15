К платформе подключат региональные и муниципальные органы власти, а также ряд федеральных ведомств.
Во Владимирской области, как и во всех субъектах страны, до конца 2021 года запустится цифровая платформа обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе». К платформе подключат региональные и муниципальные органы власти, а также ряд федеральных ведомств. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам проведения совещания с руководителями цифровой трансформации.
- При формировании Координационного центра Правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал ПОС позволяет решить эту задачу, – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
ПОС позволяет организовать работу по четырём направлениям. Во-первых, это работа с обращениями граждан с возможностью оперативного контроля решения вопросов. Во-вторых, проведение онлайн-опросов по социально значимым для населения темам и общественных обсуждений вопросов местного значения. Также с помощью платформы можно вести страницы органов власти в соцсетях и мессенджерах, проводить мониторинг в социальных сетях на предмет обращений и жалоб жителей.
- Важная опция для граждан на цифровой платформе – это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения, - подчеркнул заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Сейчас в ПОС создано более 16,5 тыс. личных кабинетов органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления и иных организаций пилотных субъектов Российской Федерации. Поступило более 340 тыс. сообщений, проведено голосований по более чем 400 проектам, размещено более 1,5 тыс. опросов граждан.
В 2020 году Минпросвещения использовало платформу обратной связи для получения откликов от родителей младшеклассников по организации горячего питания в школах. Кроме того, на едином портале Госуслуг появилась возможность сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом «скорой помощи» в условиях пандемии.