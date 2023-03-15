В Суздале начался ежегодный Всероссийский фестиваль мультфильмов. Мультвесна - на старте. В...

В Суздале начался ежегодный Всероссийский фестиваль мультфильмов.Мультвесна - на старте. В Суздале сегодня начал работу открытый российский фестиваль анимационного кино. Какой будет программа? Сколько мультфильмов участвуют в главном отечественном смотре ? Факты об Анимафесте-2023 и яркие кадры из работ - участников - в обзоре моей коллеги Марии Платанюк.Долгожданный, весенний и по праву наш. Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале. Уже 28-ой по счёту.Мультипликационной столицей Суздаль будет с 15-ого по 20 марта.Латерна магика. В переводе- волшебный фонарь. Так звучит девиз анимафеста этого года."Латерна магика" для волшебников мира мультфильмов- настоящий символ. Это аппарат для проекции изображений, который стал важнейшим этапом в истории развития кинематографа.- Кстати, известный советским школьникам диапроектор, на котором мы смотрели диафильмы, наиболее близок к волшебному фонарю. И по принципу работы, и по конструктивному решению.И коротко о фестивале, который становится событием для всех создателей и всех поклонников мультфильмов. Анимафест традиционно идёт на рекорд. Новый уже побит.В этом году на участие в открытом российском фестивале анимационного кино направлена триста восемьдесят одна заявка. Для сравнения, в прошлом году заявок было 359. Интерес к Мультфесту огромен. И попасть на него стремятся создатели мультфильмов со всей страны. Напомним, главный смотр отечественной анимации проводится при поддержке Министерства культуры. Организаторы фестиваля- кинокомпания "Мастер-фильм" и правительство Владимирской области. Своё приветствие участникам и всем, кто не мыслит жизни без мультфильмов, направляет Александр Герасимов, директор Анимафеста.Мультмарафон - это прежде всего возможность увидеть лучшие мультфильмы страны. Их отобрала селекционная комиссия под председательством режиссёра Екатерины Соколовой.Итак, в конкурс отобрано 113 мульфильмов. Из них- 36 авторских короткометражек, 12 сериалов, 10 дебютов, 5 полнометражных картин.И прямо сейчас - мультэксклюзив. В конкурсной программе есть место мультфильмам философским. Таким как примеру, "Исчезающий папа".Или волшебным. Звезды иногда спускаются с неба. Как в мультфильме "Носки для звезды".Техника анимации разная. Но все сделаны с невероятной любовью к анимационному искусству.На фестивале- и обширная внеконкурсная программа. В этом году сформирована отдельная программа студенческих работ вне конкурса. Судьбу призов, а это статуэтки- Девочка и гусь- определят две экспертные комиссии. Жюри традиционно два. Анимации авторской и анимации коммерческой. Будет и международная секция. На фестивале будет и международная секция. Гостей ждут программы белорусской и индийской анимации.Особое внимание на фестивале - и самым юным создателям мультфильмов.В рамках Мульфеста пройдёт показ фильмов- победителей пятого всероссийского конкурса "Утренняя зарядка". А поскольку это именно зарядка... Каждый фестиваль будет начинаться с работ, созданных детьми.Также в программе - презентация кинопроектов, деловая программа, где профессионалы обсудят важные темы, такие, как к примеру, нейросети в искусстве. ИЛИ- что нам стоит студию построить? Технические аспекты создания детской студии мультипликации.Также Суздальфест возрождает Анимационный кампус- презентацию киношкол. Пригласит на литературно-анимационный клуб "Встречный курс", проведёт мастерскую документальной анимации "Магия места". А в день открытия фестиваля стартует всероссийская акция "Открытая премьера". В этом году фестиваль задействует сотни площадок по всей стране. В том числе и во Владимирской области. Зрители сами смогут проголосовать за лучший по их мнению фильм. И его также ждёт награда. Приз зрительских симпатий.Итоги фестиваля анимационного кино подведут 19 марта. А пока "Латерна магика"... Время мультфильмов!!! Мультвесна, радость, свет и смех, которые точно быстрее растопят сугробы. И конечно сердца.