Во Владимирской области объявлен конкурс на лучший проект благоустройства исторической части...

Во Владимирской области объявлен конкурс на лучший проект благоустройства исторической части Муромцева.Власти приступают к реализации дорожной карты по восстановлению одного из красивейших мест в регионе и ждут от творческой молодежи помощи в разработке единой архитектурной концепции для территории поселка, на которой располагается уникальный комплекс усадьбы Храповицкого.У этих мест - большой туристический потенциал. К участию в конкурсе приглашают студентов, архитекторов-проектировщиков из Владимирской и других областей, предпринимателей в возрасте от 16 до 35 лет и даже коллективы архитектурных и дизайнерских бюро, где трудятся молодые специалисты. Каждый участник может подать только один проект. Работы принимают до 31 мая во Владимирском строительном колледже на Дзержинского. До 15 июня экспертный совет выберет лучшие. Победитель получит 150 тыс. рублей, премия за второе и третье места - 100 и 50 тысяч рублей соответственно.