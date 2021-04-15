Ограничивается пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств.

В связи ростом количества пожаров с 16 апреля во Владимирской области установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Сипягин.Во время пожароопасного сезона области запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также запрещаются сельскохозяйственные палы сухой травянистой растительности. В период высокой пожарной опасности ограничивается пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с требованиями действующего законодательства.За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. Это предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч до 25 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Если эти действия привели к возникновению лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, то это влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей.При обнаружении возгорания в лесу гражданам следует передавать информацию о нём на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.