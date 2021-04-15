Проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в ТиНАО уже согласован. Здание начнут возводить в ближайшее время.

Проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в ТиНАО уже согласован. Здание начнут возводить в ближайшее время.В Москве работают тысячи бассейнов, футбольных полей, теннисных кортов, катков и физкультурно-оздоровительных комплексов. В столице спортом занимаются свыше пяти миллионов человек. Чтобы создать культ здорового образа жизни, в городе должны строиться новые спортивные объекты.Когда идет речь о благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры, особое внимание уделяется ТиНАО. Например, в Троице необходимо привести в порядок лыжную базу "Лесная". Местные жители не раз отмечали, что строения, находящиеся на этой территории, обветшали и нуждаются в ремонте.На лыжной базе не только пройдет реконструкция трассы, но и построят главное здание со вспомогательными помещениями для хранения мототехники и инвентаря. Кроме того, на этой же территории возведут трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс.Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что в здании разместятся два игровых зала, залы для занятий борьбой, хореографией, раздевалки для посетителей, кабинеты для тренеров и врача, инвентарные, помещения для персонала, буфет и гардероб.Территория около здания будет благоустроена. Там появятся проезды, парковки, установят освещение и малые архитектурные формы, разобьют газон, высадят растения. Место также будет удобным для маломобильных граждан.Говоря о строительстве в Троицке, нельзя не отметить, что в городе проведено комплексное благоустройство трех улиц, очищена и освобождена прибрежная территория реки Десны, возведено два детских сада, наноцентр "ТехноСпарк" и открыто здание ЦСО "Троицкий".Социальная инфраструктура в Москве развивается благодаря программе "Мой район". Строятся не только спортивные объекты, но школы и детские сады. Так, с 2012 года в ТиНАО открыли 19 школ и 54 детских сада. До конца 2024-го планируется построить более 100 таких учреждений.Ранее "Дни.ру" . Учреждение будет рассчитано на 800 мест. В здании будут учебные классы, залы для музыкальных занятий, рисования, изучения иностранных языков, утренников, а также аудитории для секций.