Демонтаж продолжался последние несколько месяцев.

Во Владимире завершился снос бывшей спортивной школы на Студёной горе. Демонтаж продолжался последние несколько месяцев.Работы проводились собственником земельного участка – В 2015 году организация приобрела землю под руинами за 61,5 млн рублей. Однако на протяжении пяти лет на участке не было никакого движения. В свою очередь, мэрия областного центра потребовала принять меры к сносу сооружения, чтобы обезопасить территорию для горожан.Напомним, что спортивная школа закрылась 13 лет назад.