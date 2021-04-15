Злоумышленник дважды похищал имущество и деньги из квартиры родственников.

В сентябре прошлого года в МО МВД России «Гусь-Хрустальный» обратилась местная жительница, сообщившая, что из квартиры, в которой она проживает, пропали хрустальные изделия и денежные средства.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению полицейские задержали родственника потерпевшей, который в квартире и знал, где лежат ценные вещи.Фигурант свою вину признал, пояснив, что, узнав заранее, когда хозяйки не будет дома, проник в квартиру и похитил ценное имущество, которое затем реализовал.Кроме того, в ходе следствия установлено, что ранее злоумышленник уже совершал кражу из квартиры родственницы. Предметом посягательства послужили золотые украшения и монеты. Женщина обнаружила пропажу ценностей не сразу, так как редко ими пользовалась.Общий ущерб, причинённый собственнице, составил около 36 000 рублей.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении 31-летнего фигуранта были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.