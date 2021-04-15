В феврале 2021 года следователем Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 39-летнего мужчины с подозрением на убийство.

В феврале 2021 года следователем Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 39-летнего мужчины с подозрением на убийство.Была установлена возможная причастность к исчезновению потерпевшего жителя и уроженца города Мурома, ранее неоднократно судимого за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. Тот подтвердил, что в день исчезновения, действительно, встречался с потерпевшим, однако тот ушел в неизвестном направлении и сообщил, что планирует отправиться на заработки в Москву. Однако при осмотре жилища заподозренного следователями-криминалистами СК России на предметах мебели и быта обнаружены следы бурого цвета. Экспертиза подтвердила, что указанные следы являются кровью пропавшего, сообшила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.А в марте 2021 года обвиняемый решил скрыться от следствия. Он приобрел на автовокзале города Муром билет в Москву, две сим-карты, а также снял со своего счета наличные денежные средства в сумме около 200 тысяч рублей. И даже сменил планируемый маршрут и выехал на автобусе в город Нижний Новгород, где в пути следования был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В итоге, он подтвердил свою причастность к исчезновению потерпевшего. По ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По версии следствия, 30 января 2021 года потерпевший, находясь дома у обвиняемого (работодателя), решил сообщить ему, что принял решение об увольнении и открытии своего бизнеса. Кроме того, сообщил, что ряд его коллег уволятся из организации и перейдут на работу к потерпевшему. На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес своему работнику повреждения несовместимые с жизнью, после чего расчленил тело, расфасовал по пакетам и вывез с места жительства.Останки потерпевшего он вывез в лесополосу Муромского района. В ходе проверки показаний на месте он указал на возможное их местоположение. Однако, при осмотре с привлечением сотрудников полиции и военнослужащих указанного им места орудие преступления, одежда и части тела пропавшего обнаружены не были.И только 12 апреля 2021 года благодаря длительной и кропотливой работе следователей следственного управления СК России по Владимирской области обвиняемый сообщил место сокрытия останков потерпевшего. В ходе проверки показаний на месте в черте города Муром, недалеко от гаражного кооператива, обнаружены два полиэтиленовых пакета, внутри которых находились некоторые части тела потерпевшего.В настоящее время по уголовному делу назначены медицинская, генетическая, медико-криминалистическая судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с региональным МВД.Подразделение – следственный отдел по городу Муром.