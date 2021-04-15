На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 65 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.18 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Муромском, 6 сл. в Ковровском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Киржачском, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл.в г. Радужный.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 005 случаев заболевания.7102 сл. в г. Владимире, 3810 сл. в Гусь-Хрустальном, 3427 сл. о. Муром, 2208 сл. в Ковровском, 1938 сл. в Александровском, 1780 сл. в Петушинском, 1326 сл. в Юрьев-Польском, 1246 сл. в Вязниковском, 1334 сл. в Кольчугинском, 1160 сл. в Суздальском, 994 сл. в Собинском, 889 сл. в Киржачском, 858 сл. в Меленковском, 725 сл. в Гороховецком, 678 сл. в Камешковском, 669 сл. в Селивановском, 469 сл. в Судогодском, 392 сл. в г. Радужном.