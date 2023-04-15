Православные христиане готовятся к Пасхе. Ее символ - пасхальное дерево - готово порадовать всех...

Православные христиане готовятся к Пасхе. Ее символ - пасхальное дерево - готово порадовать всех владимирцев. Как оно расцветало, увидела Александра Лебедикова.Символ пробуждения весны и новой жизни. На Пушкинском бульваре "расцветает" пасхальное дерево. На нем - десять тысяч яиц. Авторы проекта - участницы баскетбольной сборной ВлГУ "Владимирские львицы". Впервые дерево они украсили три года назад в честь знаковой победы на турнире.Максим Тюканов, спортивный директор баскетбольного клуба "Владимирские львицы":- Нам удалось войти в 32 тогда лучшие команды страны - это были первые осязаемые успехи всероссийские. И они произошли в основном и благодаря поддержке наших болельщиков. Захотелось ответное что-то сделать для них. Ну и так получилось, что для всех горожан, которые нас поддерживают.Изначально украшать деревья к Пасхе начали в Германии. Но традиция существовала не только в западных странах, но и в Древней Руси. По обычаю в вербное воскресенье по центральным улицам всех городов и сел проезжали сани с вербой. Дерево устанавливали около самой большой церкви, после чего к нему сходились все желающие. Разукрашенные яйца складывали к стволу, тем самым прославляя воскресение Христа. Сегодня, как и много веков назад, владимирцы собираются у главной святыни города - Успенского собора.Максим Тюканов, спортивный директор баскетбольного клуба "Владимирские львицы":-Участвуют все, все конфессии, вообще большое количество людей, которые расписывают как угодно. И очень много людей хотели это увидеть. Рассматривалась территория храма, но зачастую это объекты непостоянного доступа,а парк и тем более смотровая площадка - это место куда люди ходят очень часто.Идею "Владимирских львиц" поддерживают не только в нашей области, но и за ее пределами. Пока одни за проектом наблюдают, другие мечтают его повторить. В этом году к организаторам акции обратился житель города, расположенного за две с половиной тысячи километров от нашего региона.Максим Тюканов, спортивный директор баскетбольного клуба "Владимирские львицы":-Разговорились - он вдохновился, посмотрел что это такое и решил,он бизнесмен там какой-то,в следующем году в Омске для своих горожан сделать такое же пасхальное дерево. Мы, конечно, рады этому и со своей стороны сделаем все, чтобы у него была такая возможность.Ну, а "Домашнюю" версию пасхального дерева может сделать любой желающий уже сейчас. Например, в виде букета. Для этого достаточно найти веточки березы или вербы, поставить их в вазу, украсить ленточками и расписными деревянными заготовками. Если же природные материалы использовать не хочется, их можно заменить искусственными. Подойдет стальной каркас из проволоки и гипсового бинта. Готовую конструкцию необходимо покрасить и укрепить на флористической губке в цветочном горшке. Такое дерево будет радовать домочадцев и по окончании праздника.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, Вести-Владимир