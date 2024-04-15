Об этом рассказали в пресс-центре ГБУ «Владупрадор» сегодня, 15 апреля.

Коммунальщики приступили к обновлению дорожной разметки под Владимиром. Об этом рассказали в пресс-центре ГБУ «Владупрадор» сегодня, 15 апреля.Так, восстановление краски проводится на трассе Владимир – Муром – Арзамас, а также на Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский. При работе используется термопластик – один из самых долговечных материалов, который переносит разные погодные условия, быстро наносится и заметен издалека.