По прогнозам синоптиков Владимирская область окажется в холодном тылу циклона Завтра (16 апреля...

По прогнозам синоптиков Владимирская область окажется в холодном тылу циклонаЗавтра (16 апреля 2024 года) синоптики прогнозируют во Владимирской области облачную и ветреную погоду. В регион продолжится поступление холодного воздуха, и во второй половине дня пройдут короткие дожди.Температура воздуха днем не превысит +10°C. Ночью столбик термометра опустится до +4°C.Порывы ветра будут достигать до 12-14 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 733 мм рт. ст., что ниже нормы. К вечеру начнет расти - до 738 мм ртутного столба.Народный прогноз на 16 апреля 2024 годаНаши предки говорили: днем жарко, а ночью прохладно - к хорошей погоде. На восходе солнце красного цвета - к перемене погоды. Существовала в народе и такая погодная примета: если ночью ясно, то возможны заморозки.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений