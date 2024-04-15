Туманова Надежда Геннадьевна продолжит работать главным врачом Областного перинатального...

Туманова Надежда Геннадьевна продолжит работать главным врачом Областного перинатального центраНапомним, что на прошлой неделе главный врач Областного перинатального центра Надежда Туманова подала заявление об увольнении.Как сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области, 15 апреля 2024 года Надежда Геннадьевна отозвала свое заявление об увольнении, написанное по собственному желанию. Она продолжит руководить Областным перинатальным центром.Напомним, Туманова Н.Г. возглавляет Областной перинатальный центр 8 лет.Фото: Минздрав Владимирской области