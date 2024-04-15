За март в регионе было заключено 472 брака. О весенней свадебной статистике рассказали в региональном правительстве. Во Владимирской области поженились пары из 27 регионов страны. Самой юной

За март в регионе было заключено 472 брака. О весенней свадебной статистике рассказали в региональном правительстве. Во Владимирской области поженились пары из 27 регионов страны. Самой юной невесте – 17 лет, а самому молодому жениху – 18. Самой старшей невесте – 72 года, а самому взрослому жениху – 77 лет. Также в правительстве отметили, что