По обвинению в мошенничествах перед судом предстанет житель Вязниковского района.

По обвинению в мошенничествах перед судом предстанет житель Вязниковского района. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что вязниковец вступил в сговор с неизвестным гражданином, который обманывал пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Обвиняемый же был курьером и забирал у жителей деньги.Потерпевшими оказались пожилые мужчина и женщина из Коврова. Они отдали фигуранту более миллиона рублей. Отмечается, что большую часть средств обвиняемый переводил, а себе оставлял определённый процент.В настоящее время уголовное дело в отношении жителя Вязниковского района передано в суд.