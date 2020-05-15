15.05.2020

2020-05-15 21:40:03

Болельщики Спартака помогают многодетным семьям во Владимире

- Екатерина, добрый день! Волонтеры 33.

- Да, проходите!

Теперь красно-белые болеют за многодетные семьи. Команде Волонтеры 33 помогают болельщики Спартака. Каждый день - около 30-ти выездов.

Екатерина Дроздова - многодетная мама из Владимира. Воспитывает трех детей одна, сейчас в декрете. Самому младшему - всего 4 месяца. Выйти с детьми из дома за продуктами она не может, да и небольшой размер детского пособия не позволяет купить все, что нужно. Оставила заявку - и на ее просьбу о помощи откликнулись волонтеры "Красно-белый Владимир".

Екатерина Дроздова, многодетная мама: «Позвонили, сказали, что мы вам поможем. Вы знаете, это очень даже хорошо, почаще бы так помогали. Не только многодетным, конечно. - Что самое тяжелое в самоизоляции? - Вы знаете, дома находиться с детьми. Уже все перепробовали, и игры, и учеба - все. Знаете, уже хочется вздохнуть на свежем воздухе».

Многодетным семьям привозят все необходимое - растительное масло, макароны, муку, крупы, чай, сладости детям и другие продукты по необходимости. Одним разом не ограничивается - помощь всегда продолжается, рассматривается каждая заявка от нуждающейся семьи. Помогают и пожилым людям, у которых нет возможности купить что-то самим. Кто, если не мы? - спрашивает один из волонтеров Станислав Токарев . Время тяжелое и помощь оказывать просто необходимо.

Станислав Токарев, участник организации «Красно-белый Владимир»: «За организацию отвечают непосредственно волонтеры... К ним поступают заявки, они дают нам адреса. Мы созваниваемся непосредственно с семьями и выезжаем на место».

В фан-клубе "Красно-белый Владимир" состоят двадцать человек. Из всей команды около трех людей каждый день участвуют в развозе продуктов - заявок поступает очень много. Только в один день - около шести. Помогают волонтерским организациям и просто неравнодушные люди. Закупают продукты и привозят их волонтерам.

- Какие чувства испытываете, когда поступают заявки, когда вы приезжаете на этот выезд? Что вы чувствуете?

- Удовольствие. В душе трепет. И когда передаешь. Действительно глаза людей, иногда слезятся они. Чувство достоинства как-то поднимается, - говорит Ксения Куликва, участница волонтерской организации «Волонтёр 33».

По всей России красно-белые выступили как одна большая семья. В ней и болельщики, и игроки разных лет. Помогают деньгами, продуктами, информационно. Только вместе, говорят волонтеры, можно победить коронавирус.

Мария Городская, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»