Самый богатый человек мира, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос к 2026 году может стать первым в истории триллионером.

Через несколько лет американский бизнесмен, основатель Amazon Джефф Безос может стать первым в мире триллионером. К такому заключению пришли аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса Comparison.По их оценкам, потеря 38 миллиардов долларов после развода и пандемия коронавируса не станут помехой лидерству предпринимателя, ведь за последние 5 лет оценка его капитала росла примерно на 34 процента в год. Сейчас состояние Безоса оценивается в 143 миллиарда долларов, и он считается богатейшим человеком на планете, пишет Forbes. По оценкам экспертов, состояние бизнесмена достигнет триллиона в 2026 году, когда Безосу исполнится 62 года.Вслед за американским бизнесменом следует китайский девелопер Сюй Цзянь. По мнению аналитиков, он станет триллионером на следующий год после Безоса.