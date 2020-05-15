Поклонники ждут не дождутся выхода седьмого сезона сериала Сваты. Зрителям не терпится узнать, чем же закончится их любимая семейная теленовелла.

Поклонники ждут не дождутся выхода седьмого сезона сериала "Сваты".Зрителям не терпится узнать, чем же закончится их любимая семейная теленовелла.Финальная часть "Сватов" по предварительным данным появитсяна экранах не раньше 2021 года. Работу над седьмым сезоном уже начали. Минувшейзимой киношники отсняли все зимние сцены.В мае актеры и создатели ситкома планировали вновьсобраться и доснять летние эпизоды. К сожалению, из-за пандемии планы пришлось перенести.Артисты вернутся на площадку не раньше июля нынешнего года. Судьба проектазависит от того как будет складываться эпидемиологическая ситуация.Между тем терпение фанатов сериала "Сваты" на исходе. Народустал ждать седьмой сезон, который, как стало известно ранее, будетпоследним. Поклонников можно понять, ведь с момента окончания шестой частипрошло целых семь лет.В фанатском микроблоге сериала появился редкий видеофрагментсо съемок "Сватов". В кадре главные герои теленовеллы участвуют в застолье. Актерыхором поют песню "Тополя". В комментариях к этой публикации подписчикипризнались, что ожидание нового сезона их порядком утомило."Когда уже сваты 7 выйдут я уже устала ждать 😔(здесьдалееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Показали ли бы новые серии всамоизоляцию, точно все бы дома сидели", "Насколько я люблю этот сериал, нонадоело уже ждать, просто пропал интерес", "Умоляяяем быстрее снимайте🙏🤗обожаем сватов лучший сериалвсех времен!!!!" – пишут поклонники теленовеллы. можно смотреть онлайн на видеоплатформе .