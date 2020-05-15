В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует с 9:00 мск 16 мая до 21:00 мск 17 мая. Ведущий сотрудник центра погоды Фобос Александр Синенков сообщил, ..

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Предупреждение действует с 9:00 мск 16 мая до 21:00 мск 17 мая.Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что в эти выходные в столице ожидается прохладная погода. Днем температура воздуха составит +12...+14, а ночью – +3...+5, передает "".