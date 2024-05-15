Во время майских праздников с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отбыли более 1,5 млн пассажиров.

Во время майских праздников с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отбыли более 1,5 млн пассажиров. Об этом рассказала пресс-служба компании.Так, 1,2 млн человек воспользовались пригородным сообщением, ещё 376 тыс. пассажиров были отправлены поездами дальнего следования. Наибольшую популярность имели поезда, идущие в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.В период майских праздников пассажирооборот достиг 416 тыс. пасс-км.«Напомним, что более 11,6 млн пассажиров было отправлено с вокзалов и станций компании в январе-апреле 2024 года (+7,7% к аналогичному периоду 2023 года). Из них в дальнем следовании отправлено почти 2,7 млн пассажиров (+10,3%), в пригородном сообщении – 8,9 млн (+6,9%)», - говорится в сообщении пресс-службы.