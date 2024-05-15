Владимирцам рассказали, в чем связь между питанием и формированием личности ребенка Полезное...

Владимирцам рассказали, в чем связь между питанием и формированием личности ребенкаПолезное питание — это приоритет для здоровья детей, как физического, так и психологического. Для формирование успешной личности детям часто не хватает витамина D, омега-3 жирных кислот, йода, цинка. Об этом в издании «РИА новости» рассказал доктор медицинских наук, эксперт Михаил Гинзбург.Врачи видят связь между неправильным питанием и склонностью к депрессии. К примеру, ожирение у ребенка с большой вероятностью перейдет во взрослое состояние. От этого может быть усталость, плохое самочувствие и, как следствие, - плохое или апатичное настроение."Когда мы говорим, что много детей начинают рано курить, рано приобщаются к алкоголю и так далее, я эту проблему вижу именно в том, что питание неполноценное, неправильное, не позволяет ребенку сформироваться с нормальным целеполаганием", - пояснил Михаил Гинзбург.По его словам, детям сейчас не хватает витамина Д, омега-3 жирных кислот, не хватает йода, цинка, магния. Все это содержится в полезном питании, когда рацион богат рыбой, морепродуктами, зеленью и крупами. Все это влияет на психологическое состояние ребенка и на формирование его личности.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений