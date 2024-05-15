Владимирцев предупредили о самой крупной вспышке на Солнце в текущем цикле В лаборатории Солнечной...

Владимирцев предупредили о самой крупной вспышке на Солнце в текущем циклеВ лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали о крупнейшем взрыве в текущем 25-м цикле солнечной активности. Балл вспышки X8.7.Для сравнения: чуть более крупное событие, уровня X9.3 наблюдалось последний раз 6 сентября 2017 года, то есть - почти 6 лет назад.Максимум вспышки пройден около 14 мая 2024 года в 20:00 по Московскому времени. Отметим, что в настоящий момент взрывные процессы продолжаются.«Возможность прихода плазмы и связанного с этим удара по Земле крайне мала и находится на грани статистической погрешности. В то же время, ожидается сильная радиационная нагрузка на атмосферу Земли. Возможен также приход к планете в ближайший час потоков тяжелых частиц», - объяснили специалисты.Фото: Фотография вспышки из космоса. Данные SDO/AIA | Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ