Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.

Двух жителей Гусь-Хрустального осудят за незаконную вырубку леса.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в конце октября 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что на территории одного из местных лесничеств обнаружена незаконная вырубка сырорастущих деревьев различных пород.«По подозрению в совершении преступления были задержаны 21 и 30-летний местные жители. Задержанные свою вину признали и пояснили, что древесина была необходима для ремонта забора», - рассказали в полиции.Используя бензопилу и топор, они повалили подходящие деревья, а потом перевезли на садовой тачке во двор.Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.Против фигурантов было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Сейчас утверждено обвинительное заключение. Материалы переданы в суд. Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.