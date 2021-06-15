Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.
Двух жителей Гусь-Хрустального осудят за незаконную вырубку леса.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в конце октября 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что на территории одного из местных лесничеств обнаружена незаконная вырубка сырорастущих деревьев различных пород.
«По подозрению в совершении преступления были задержаны 21 и 30-летний местные жители. Задержанные свою вину признали и пояснили, что древесина была необходима для ремонта забора», - рассказали в полиции.
Используя бензопилу и топор, они повалили подходящие деревья, а потом перевезли на садовой тачке во двор.
Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.
Против фигурантов было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Сейчас утверждено обвинительное заключение. Материалы переданы в суд. Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.