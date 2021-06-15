Ему было 90 лет.
На 91-ом году жизни 14 июня скончался Заслуженный работник физической культуры РФ, Заслуженный тренер РСФСР Геннадий Копытцев. Известие об утрате опубликовали на официальном сайте владимирской мэрии.
Геннадий Александрович родился 29 августа 1930 года в посёлке Курлово Гусь-Хрустального района. В армии он начал активно заниматься спортивной гимнастикой. Окончил Смоленский институт физической культуры. Во Владимире преподавал в средней школе №17.
В 1961 году стал завучем детской гимнастической школы, где отработал более 50 лет. Среди воспитанников наставника - абсолютный чемпион России Борис Котов, чемпион Союза Александр Шалимов, мастера спорта по спортивной гимнастике.
Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким Геннадия Копытцева.
Прощание с ним состоится 16 июня в 9.00 в ритуальном зале на улице Вокзальная, дом №47.