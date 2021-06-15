Ему было 90 лет.

На 91-ом году жизни 14 июня скончался Заслуженный работник физической культуры РФ, Заслуженный тренер РСФСР Геннадий Копытцев. Известие об утрате опубликовали на официальном сайте владимирской мэрии.Геннадий Александрович родился 29 августа 1930 года в посёлке Курлово Гусь-Хрустального района. В армии он начал активно заниматься спортивной гимнастикой. Окончил Смоленский институт физической культуры. Во Владимире преподавал в средней школе №17.В 1961 году стал завучем детской гимнастической школы, где отработал более 50 лет. Среди воспитанников наставника - абсолютный чемпион России Борис Котов, чемпион Союза Александр Шалимов, мастера спорта по спортивной гимнастике.Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким Геннадия Копытцева.Прощание с ним состоится 16 июня в 9.00 в ритуальном зале на улице Вокзальная, дом №47.