Жители квартиры на втором этаже не могли выбраться самостоятельно

Жители квартиры на втором этаже не могли выбраться самостоятельноДнем 14 июля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Толмачевская во Владимире.Спасатели прибыли к месту происшествия через 4 минуты. Выяснилось, что дым идёт из окна второго этажа. Огнеборцы приступили к тушению пожара и поиску пострадавших.Лестничная площадка была сильно задымлена, и жители квартиры на втором этаже не смогли выбраться самостоятельно. Пожарные при помощи спасательного устройства вывели на улицу женщину с ребёнком, а затем вернулись и спасли ещё двоих жильцов этой квартиры.Ликвидировать открытое горение пожарным удалось за 13 минут. Кроме того, они спасли 4 человек, в том числе ребенка. Причина пожара устанавливается.