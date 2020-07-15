Полицейские напомнили правила безопасного поведения юным велосипедистам.

В рамках профилактической кампании «Безопасное лето», направленной на профилактику и предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» совместно с телеканалом «Наш регион 33» записали видеоролики, в которых напомнили о безопасности дорожного движения для несовершеннолетних велосипедистов.На видео запечатлены различные дорожные ситуации, в которых оказываются подростки, а инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» Юлия Демчан разъясняет ребятам простые правила, которые позволят юным велосипедистам совершать безопасные велопрогулки, а также не стать участниками дорожно-транспортных происшествий.В частности, полицейские рассказали ребятам, что движение по правому краю проезжей части на велосипеде разрешается только с 14 лет, для детей помладше местом для катания могут быть тротуар, пешеходные и велосипедные дорожки, при движении велосипедиста по тротуару он не должен подвергать опасности или создавать помехи для движения пешеходов, запрещается пересекать дорогу на велосипеде по пешеходным переходам, управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой, пользоваться во время движения телефоном, выполнять опасные трюки.