В газете поместили фотографию пары занимающейся сексом и был объявлен конкурс на лучшее название под этим снимком.
Пришло большое количество писем, но всех поразило одно. В нём было более ста названий, одно лучше другого.
При вручении приза, товарища, занявшего первое место, спросили:
- Как вам удалось придумать такое большое количество оригинальных названий?
Ответ был прост:
- Беру любую центральную газету, желательно с большим количеством политических статей, а затем просто переписываю заголовки статей.
еще анекдот!