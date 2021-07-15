Ищем заботливые руки! Ко входу во Владимирскую областную научную библиотеку подкинули клетку с необычным жильцом и теперь милый крыс по имени Формуляр, так зовут его сотрудники учреждения, ищет новый дом.

Ищем заботливые руки! Ко входу во Владимирскую областную научную библиотеку подкинули клетку с необычным жильцом и теперь милый крыс по имени Формуляр, так зовут его сотрудники учреждения, ищет новый дом.Оставить его в коллективе нет возможности. Но библиотекари сделали для будущего хозяина зверька подборку специальных книг: "Декоративные грызуны" и "Домашний зоопарк". А также художественную литературу для детей: "Ветер в Ивах" и "Цветы для Элджернона". Желающих забрать грызуна просят обращаться в библиотеку.