Новые объекты образования будут рассчитаны в общей сложности на 8,7 тысячи мест.

Новые объекты образования будут рассчитаны в общей сложности на 8,7 тысячи мест.Инвесторы давно помогают городу создавать качественную инфраструктуру. Их помощь особенно важна там, где идет массовая жилая застройка, например, в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Там нужны десятки новых образовательных учреждений, чтобы молодые семьи не испытывали проблем при устройстве ребенка в детский сад или школу.Так, до 2022 года в Новой Москве благодаря группе компаний (ГК) "А101" будет построено 15 таких объектов: две школы, девять детских садов и четыре образовательных центра (детский сад и школа в одном комплексе).На строительство этих зданий ГК "А101" выделит 9,5 миллиарда рублей, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Она отметила, что по окончании работ все образовательные учреждения будут переданы на баланс города.Новые детские сады и школы появятся в жилых комплексах "Испанские кварталы", "Скандинавия", "Москва А101", "Белые ночи" и "Прокшино". Там дома возводит ГК "А101". Помимо этого, инвестор строит Центр педагогического дизайна, который займется разработкой перспективных моделей образования."Новая среда в школах и детских садах должна обеспечить создание индивидуальных целей воспитанника и путей их достижения, условий для творчества и взаимодействия, поддерживать здоровый образ жизни и органично интегрировать в учебный процесс цифровые технологии", – сказала Пятова.Кстати, за последние два года ГК "А101" потратила на строительство объектов образования в "Москве" почти 3,2 миллиарда рублей.Напомним, ранее "Дни.ру" , что в ТиНАО откроют 10 новых детских садов к 1 сентября 2021 году. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что некоторые дошкольные учреждения уже полностью готовы, а на других объектах завершаются отделочные работы и благоустройство.Новые объекты социальной инфраструктуры появляются в том числе благодаря программе "Мой район", которая была запущена в Москве несколько лет назад. Цели проекта – развить социальную инфраструктуру в каждом районе столицы, устранить неравенство в благоустройстве.