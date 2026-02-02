Временно исполняющий обязанности главы города Владимир Гарев ушел на больничный.
Сегодня, 2 февраля, стало известно, что временно исполняющий обязанности главы города Владимир Гарев ушел на больничный. Из-за ухудшения самочувствия Гарева госпитализировали, он находится под наблюдением медиков.
В связи с этими обстоятельствами губернатор Владимирской области Александр Авдеев может назначить нового временно исполняющего полномочия главы областного центра.
, губернатор Авдеев назначил Владимира Гарева на эту должность 28 августа. Данное решение было принято после задержания Дмитрия Наумова по делу о мошенничестве.
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