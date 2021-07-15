На 5 больше, чем накануне. С прошлой субботы количество новых заболевших снижалось. И вот в течении двух последних дней небольшие, но всё-таки прибавки. Антирекорд в 255 заболевших за сутки

На 5 больше, чем накануне. С прошлой субботы количество новых заболевших снижалось. И вот в течении двух последних дней небольшие, но всё-таки прибавки. Антирекорд в 255 заболевших за сутки остаётся за прошлой пятницей. А всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 39 718. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+73 заболевших за сутки).