Народные приметы на 16 июля. Какой мощнейший оберег собирали в Маков день? В народе 16 июля...

Народные приметы на 16 июля. Какой мощнейший оберег собирали в Маков день?В народе 16 июля называли «Маков день». Это растение издревле применяли в кулинарии, иногда при помощи мака люди залечивали травмы, а также использовали его в колдовских целях.16 июля 2022 года православные вспоминают святых Мокия и Марка. Другое его название – Стожары (так называют скопление Плеяды в созвездии Тельца).С давних времен в этот день люди наблюдали за небом и если видели «тесную группу» звезд, то на охоту отправлялись в лес, а если нет, то сидели дома «от греха подальше».Что не рекомендуется делать на Маков день?16 июля не рекомендуется пересаживать растения. Верили, что они наверняка не приживутся и погибнут.В Маков день не следует отказывать в помощи тем, кто обратился за ней. В ином случае — всё может вернуться.Что можно делать в Маков день?Обязательно запомните ваш сон с 15 на 16 июля. Верили, что он в скором времени исполнится.Семена дикого мака — это мощнейший оберег, но их следует освятить в церкви 14 августа (то есть через месяц). После этого носите их с собой в мешочке. Почему именно через месяц? Верили, что Медовый спас помогает предметам обрести целительную силу. Также в народе говорили, что если зернами мака обсыпать дом, то это защитит от сглаза и от темных сил.В этот день очень важно, чтобы на столе было много вкусной еды. Люди говорили, что «если хорошо трапезничать 16 июля, то хорошие дни сами будут искать народ».Народные приметы на Маков день«Комары и мошки летают роем – к ясной и тёплой погоде», «Много щавеля уродилось – зима теплой будет», «На звездном небе сияет полярная звезда – грядет удачная охота на медведя», «Паук начал выходить из гнезда — ждите солнечную погоду», «Сколько увидели на небосводе звезд — столько будет хороших новостей в этом году».Фото: pxfuel.com