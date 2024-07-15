Лучше отказаться от лимонадов.

Жара стоит во Владимирской области почти месяц. На неделе в регионе снова прогнозируют до +30 градусов. В такую погоду организм быстрее теряет влагу, поэтому необходимо внимательно соблюдать питьевой режим.Врачи рекомендуют отказаться от сладких напитков. Это разнообразные лимонады, «Кола», пакетированные соки. Они не утоляют жажду и негативно влияют на работу организма.«Такие напитки повышают уровень сахара в крови, из-за чего хочется пить еще больше. Человек снова пьет, и получает очередной скачок сахара — возникает замкнутый круг. За день набирается большое количество «лишних» калорий, начинает расти вес», — уточнила врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова, передает «Российская газета».Частые скачки сахара могут привести к инсулинорезистентности. Это состояние, при котором организм теряет чувствительность к гормону инсулину. Если не обращать на него внимание, можно «заработать» диабет второго типа.Поэтому газировка или другие сладкие напитки в жару — не лучший вариант. Важно ограничивать потребление сахара в повседневном рационе.Оптимальный вариант для насыщения — обыкновенная вода. Она должна быть комнатной температуры. Помимо обычной воды, врачи рекомендуют выпивать 1-2 стакана минералки. Она позволит восполнить потерю жидкости и макроэлементов.В обычную воду или минералку можно добавить лимон, огурец, мяту или ягоды.Для нормальной работы ЖКТ медики советует выпивать не больше двух литров столовой или лечебно-столовой минеральной воды, не сильно соленой и без кислой реакции.Кроме того, в жару помогает утолить жажду квас. Как уточнили специалисты регионального Роспотребнадзора, речь идет о самостоятельно изготовленном напитке, а не покупном варианте. Второй содержит огромное количество сахара.Квас обладает низкой калорийностью — всего 27 калорий на 100 граммов напитка. Он содержит пищевые волокна.«В нем присутствуют витамины группы В, а также витамин С и Е, содержатся полезные минералы и микроэлементы — калий, кальций, магний, железо, йод, марганец, цинк, натрий, фосфор, сера и другие», — уточнили эксперты.Однако квас не рекомендуют пить при гастрите, циррозе печени, гипертонии и склонности к повышенному артериальному давлению.Менее популярный в России, но реальный способ утолить жажду — кисломолочные продукты. Например, тан, айран или кефир. Они содержат полезные кисломолочные бактерии.