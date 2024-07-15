Исполняющей обязанности главврача Областной детской клинической больницы во Владимире стала Татьяна...

Исполняющей обязанности главврача Областной детской клинической больницы во Владимире стала Татьяна БархатоваКак известно, главный врач Областной детской клинической больницы г. Владимира Наталья Малинкина уволилась по собственному желанию.Как сообщили редакции ГТРК "Владимир" в пресс-службе Министерства Здравоохранения Владимирской области, после ухода Натальи Малинкиной руководить больницей будет Татьяна Бархатова.По данным из открытых источников, специальность Татьяны Бархатовой - врач-инфекционист, врач-педиатр, стаж работы 26 лет. Имеет степень кандидата медицинских наук, врач высшей квалификационной категории.Фото: https://vladimir.medsi.ru/doctors/barhatova-tatyana-valerevna/