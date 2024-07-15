Ночью в Карабаново чуть не сгорел легковой автомобиль
В минувший выходной (14 июля 2024 года) в...
Ночью в Карабаново чуть не сгорел легковой автомобиль
В минувший выходной (14 июля 2024 года) в городе Карабаново на улице Карпова загорелся автомобиль. Пожарные третьей дежурной смены незамедлительно выехал к месту вызова.
По прибытию установлено, что горит моторный отсек автомобиля «Лада Калина». Был подан ствол «Б».
Благодаря грамотным действиям пожарных огонь не распространился на салон автомобиля, был локализован и ликвидирован в моторном отсеке.
По информации ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново, пострадавших нет.
К тушению пожара привлекалась пожарная часть города Карабаново.
Фото: ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново