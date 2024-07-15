Молодежная дума при Заксобрании области запустила проект “Педагог и наставник. Семейные династии”. В нем рассказывается об уникальных семьях нашего региона. Первыми гостями проекта

Молодежная дума при Заксобрании области запустила проект “Педагог и наставник. Семейные династии”. В нем рассказывается об уникальных семьях нашего региона. Первыми гостями проекта стала семья Кузнецовых. Режиссер-постановщик Владимир Кузнецов и его супруга — актриса Владимирского академического театра драмы Ариадна Брунер, рассказали о своем творческом пути, поделились жизненным опытом, а также затронули особенности театральной работы.