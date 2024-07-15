События недели с Дарьей Давыдовой: кто защитит владимирцев от громких соседей, рева моторов и...
"События недели" с Дарьей Давыдовой: кто защитит владимирцев от громких соседей, рева моторов и шумных гулянок под окнами?
Сигнал СОС
- Дети не умеют плавать, взрослые не умеют отдыхать. Новые жертвы купального сезона.
Прошу тишины!
- Кто защитит владимирцев от громких соседей, рева моторов и шумных гулянок под окнами?
Хозвзвод
- В Коврове муниципальных спасателей заставляют пилить деревья и чистить ливнёвки.
Метеостанция для начинающих
- В Киржаче открылась первая в регионе детская научная площадка.
По суше и по воде
- Муромские инженеры тестируют уникальный кемпбор - плавучий дом на колесах.
Сила музыки и света
- В Суздале выступили артисты Мариинского тетра под управлением Валерия Гергиева.