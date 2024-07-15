События недели с Дарьей Давыдовой: кто защитит владимирцев от громких соседей, рева моторов и...

"События недели" с Дарьей Давыдовой: кто защитит владимирцев от громких соседей, рева моторов и шумных гулянок под окнами?Сигнал СОС- Дети не умеют плавать, взрослые не умеют отдыхать. Новые жертвы купального сезона.Прошу тишины!- Кто защитит владимирцев от громких соседей, рева моторов и шумных гулянок под окнами?Хозвзвод- В Коврове муниципальных спасателей заставляют пилить деревья и чистить ливнёвки.Метеостанция для начинающих- В Киржаче открылась первая в регионе детская научная площадка.По суше и по воде- Муромские инженеры тестируют уникальный кемпбор - плавучий дом на колесах.Сила музыки и света- В Суздале выступили артисты Мариинского тетра под управлением Валерия Гергиева.