Фестиваль "Театральный бульвар" впервые пройдет в Москве с 15 июля по 11 августа, он состоится на семи сценических площадках Бульварного кольца, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Этим летом на центральных бульварах столицы в рамках проекта "Лето в Москве" впервые пройдет масштабный фестиваль "Театральный бульвар". Он будет проходить ежедневно с 15 июля по 11 августа на семи сценических площадках Бульварного кольца", - говорится в тексте.Отмечается, что независимые коллективы и легендарные театры "Современник", "Ленком Марка Захарова", "Мастерская Петра Фоменко", Театр на Малой Бронной покажут на импровизированных сценах и прямо в пешеходных зонах свои спектакли."В программе также запланированы театрализованные шоу, импровизации, цирковые представления, театральные эксперименты, когда стать участником сценического действа сможет любой прохожий", - добавили в материале.