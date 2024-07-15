13 июля 38-летний мужчина утонул в карьере у деревни Жуковка Судогодского района. Место для купания не предназначено, отмечают спасатели службы ГО, ПБ И ЧС области. Тело искали почти сутки.

13 июля 38-летний мужчина утонул в карьере у деревни Жуковка Судогодского района. Место для купания не предназначено, отмечают спасатели службы ГО, ПБ И ЧС области. Тело искали почти сутки. Поздно вечером 14 июля появилась информация, что утонувшего все же обнаружили. Это уже 18-ый погибший на воде за текущее лето. Ранее трагедия едва не произошла во