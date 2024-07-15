Крайне редкие находки нашла экспедиция Института археологии РАН при раскопках в Суздале: две свинцовые печати, одна принадлежала князю Юрию Долгорукому, другая – нотарю (нотариусу)

Крайне редкие находки нашла экспедиция Института археологии РАН при раскопках в Суздале: две свинцовые печати, одна принадлежала князю Юрию Долгорукому, другая – нотарю (нотариусу) Григорию. Печать князя обнаружили на юго-восточной окраине Суздаля, а печать нотаря – в северной части Суздальского кремля. На печати Юрия Долгорукого по грудь изображен Георгий Победоносец. Интересно, что этого же Святого,