Жителям Владимирской области рассказали, что делать, если собаку укачивает в поездках Лето -...

Жителям Владимирской области рассказали, что делать, если собаку укачивает в поездкахЛето - период отпусков и длительных поездок. И, зачастую, путешествие невозможно без некоторых членов семьи...четвероногих друзей! К сожалению, не все “пушистые” могут спокойно пережить такое приключение. В Госветинспекции Владимирской области рассказали, как помочь собаке при укачивании.Тяжелее всего поездки переживают щенки, так как вестибулярный аппарат у них еще не совершенен. С возрастом это может пройти, а может перерасти в поведенческую проблему.Укачивание проявляется общим беспокойством, собака скулит, постоянно пересаживается с места на место. Может возникнуть обильное слюноотделение, соответственно, собака облизывается, часто сглатывает, также учащается дыхание, они могут активно сбрасывать шерсть. Крайнее проявление – рвота.Как подготовиться к поездке?- Не кормить несколько часов собаку.- Хорошо выгулять животное.- Проветрить салон автомобиля, особенно от табачного дыма, ароматизаторов и духов.- Не применяйте препараты от укачивания, предназначенные для людей.Важно во время поездки убрать посторонние шумы (например, радио), а также делать перерывы, чтобы собака могла отдохнуть, побегать, сходить в туалет, попить воды. Также постарайтесь избегать резких поворотов и торможений.Отметим, что многое зависит от первого опыта животного. Специалисты рекомендуют приучать щенка к путешествиям постепенно, выбирая для начала короткие маршруты в приятные для него места, где он может вволю поиграть.Если, наоборот, первый опыт был связан с дискомфортом, болью (чрезмерно длительные поездки, поездки в клинику на уколы и т.д.), то вероятность того, что в дальнейшем владелец столкнется с поведенческой проблемой, - очень высока.Известны примеры, когда собака избавлялась от фобии только потому, что владельцы начали возить ее на занятия спортом, купание. То есть у собаки вырабатывалась новая устойчивая связь: “машина – приятное времяпрепровождение”.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображенийЧитайте также:Организатор корги-встреч во Владимире Татьяна Ванькина рассказала о речных путешествиях с собакамиВолонтеры владимирского приюта поделились счастливой историейВладимирские спортсмены стали победителями и призерами Кубка России по танцам с собакамиПес Граф помог владимирским поисковикам спасти потерявшегося в лесу 70-летнего хозяина«Мы для них — вся жизнь»: в Гусь-Хрустальном установили памятник бездомной собаке