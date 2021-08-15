Воздушный флот вносит большой вклад в укрепление России и развитие регионов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он поздравил работников и ветеранов авиационной отрасли с профессиональным праздником.

Воздушный флот вносит большой вклад в укрепление России и развитие регионов, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он поздравил работников и ветеранов авиационной отрасли с профессиональным праздником.По его словам, эффективную работу отечественного воздушного флота обеспечивают талант ученых и инженеров, мастерство пилотов и ответственное отношение к делу специалистов наземных служб.Спикер Госдумы отметил, что история отечественного воздушного флота неразрывно связана с мужеством и героизмом летчиков, военными подвигами, рекордными перелетами и решением стоящих перед страной задач.Авиация вносит вклад в социально-экономическое развитие регионов, сказал председатель ГД. Он пожелал работникам авиации здоровья, успехов и всего самого доброго.Профессиональный праздник пилотов, инженеров, диспетчеров и бортпроводников утвержден постановлением Президиума Верховного Совета России от 28 сентября 1992 года. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье августа.