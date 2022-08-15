Здание в аварийном состоянии

Прокуратура Владимирской области с помощью суда затребовала в срочном порядке расселить дом в аварийном состоянии во Владимире.Аварийный дом, который был построен в 1917 году, расположен на улице первая Никольская. Ведомство совершают регулярные проверки относительно соблюдения прав жильцов этого дома.Одна из проверок подтвердила непригодность проживания в старом здании. Впервые здание было признано аварийным в 2017 году. Конструкции дома изношены на 72 процента.Расселение жильцов будет проходить вплоть до 30 марта 2024 года, однако ведомство считает, что срок установлен неправильно, и оставаться в опасном доме – большой риск для граждан.