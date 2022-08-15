Прокурор Владимирской области с проверкой выехал на строящийся Рпенский проезд. Владислава Малкина сопровождали глава города Андрей Шохин и руководитель генерального подрядчика – ДСУ-3

Прокурор Владимирской области с проверкой выехал на строящийся Рпенский проезд. Владислава Малкина сопровождали глава города Андрей Шохин и руководитель генерального подрядчика – ДСУ-3 Алексей Немков. Последний сообщил об отставании от запланированного графика строительства. По его словам, дорога-дублер будет сдана не ранее октября 2023 года. Напомним, изначально проезд планировалось сдать к концу этого года. Позже сроки