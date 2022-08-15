Левобережный район на севере Москвы переживает второе рождение, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник рассказал о новых транспортных и социальных объектах, благоустройстве и проектах развития территории.

Левобережный район на севере Москвы переживает второе рождение, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник рассказал о новых транспортных и социальных объектах, благоустройстве и проектах развития территории.В 2018 году в Левобережном открылась станция метро "Беломорская". Местные жители ждали ее несколько десятилетий. По словам Собянина, с учетом гидрогеологических особенностей местности проект был достаточно сложным.Открытие "Беломорской" разгрузило станцию "Речной вокзал", которая долгое время была конечной на Замоскворецкой линии.Улучшить дорожную ситуацию позволила реконструкция развязки МКАД с Ленинградским шоссе и Смольной улицы. Положительно на транспортную ситуацию в районе повлияет скорое открытие Московского скоростного диаметра (МСД). В сентябре запустят движение по эстакаде от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе, уточнил мэр.В Левобережном районе находится Северный речной вокзал. Его реставрация стала одним из крупнейших проектов подобного рода в Москве. Капитально отремонтировано 17 причалов, благоустроены набережная и парк.С другой стороны Ленинградского шоссе благоустроен парк Дружбы. Также привели в порядок зону отдыха Левобережный на берегу Химкинского водохранилища. Планируется создать единую пешеходную набережную от Ленинградского моста до Северного речного вокзала.Для реализации проекта единого пешеходного маршрута нужно реконструировать территорию грузового порта по соседству с речным вокзалом, отметил Собянин. Мэр считает, что порт можно перенести в район Бутаковского залива на берегу Химкинского водохранилища."А на месте бывшей промзоны – создать красивую набережную и построить новый жилой квартал с необходимой социальной и общественно-деловой инфраструктурой, включая детские сады и школы. Помимо всего прочего, этот проект позволит создать свыше 14 тыс. новых рабочих мест, совсем не лишних в районе у МКАДа", – рассказал градоначальник.В Левобережном районе пройдет программа реновации. В нее включено 12 домов, жители получат квартиры в новостройках в 2025-2028 годах. Сейчас идет подбор стартовых площадок.В 2022 году в Левобережном открыли еще одну школу. В прошлом году учеников приняло учебное заведение в Валдайском проезде. Также в рамках нового стандарта началась реконструкция головного здания Детской городской поликлиник №133, работы завершатся в 2023 году, сообщил мэр.Программа "Мой район" направлена на формирование комфортных условий для жизни в каждом районе столицы. Там появляются качественные места для отдыха и занятий спортом, библиотеки, школы, поликлиники, дома культуры.