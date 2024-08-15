Об этом сообщила пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

С 15 августа по 4 сентября в Суздальском кремле состоится аудиовизуальное шоу-сказка «Свет Суздаля. Сказки Земли Владимирской». Об этом сообщила пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.По информации музея, это мероприятие станет ярким завершением серии праздников, приуроченных к 1000-летию Суздаля. С наступлением вечера стены кремля преобразятся в волшебное пространство, позволяя зрителям погрузиться в сказочные сюжеты Владимирского края.Визуальный ряд шоу основан на творчестве русских художников Ивана Билибина и Александра Бенуа, которые создавали иллюстрации к сказкам. Также будут представлены традиционные ремесла региона: ивановские текстильные узоры, владимирское шитье, мстерская лаковая миниатюра, узоры Фаберже и коллекция тканей XVIII-XIX веков.Важно отметить, что посещение представления будет бесплатным. Шоу организовано при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Сбербанка. Показы будут проходить ежедневно с 20:00 до 23:15.